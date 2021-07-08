الانواء الجوية : طقس العراق سيكون صحوا بدرجات حرارة تقارب 50 مئوية

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا مشمسا بدرجات حرارة تقارب 50 مئوية.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس يوم غد الجمعة سيكون في عموم المناطق صحوا مشمسا والرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية .. شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تنشط خلال النهار الى (30 )كم/س في الاقسام الشرقية ، بمدى رؤية (8-10)كم.وفي المنطقة الشمالية تكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 28 مئوية والعظمى 48 مئوية .

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية ونينوى وديالى 25 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية والمثنى والبصرة 33 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 40 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.

اما طقس يوم السبت المقبل ..فسيكون بعموم المناطق صحوا مشمسا بدرجات حرارة مقاربة لليوم السابق.

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