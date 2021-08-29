الانواء الجوية : طقسا مشمسا ..بدرجات حرارة مستقرة دون 50 مئوية

المستقلة/- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا ..بدرجات حرارة مستقرة دون 50 مئوية.

وذكر بيان للهيئة ان: طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا وحارا، والرياح شماليةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية صحو بغيوم متفرقة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 28 مئوية والعظمى 47 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك واربيل 26 مئوية واعلاها في النجف 32 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل 42 مئوية واعلاها في البصرة 50 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها بعموم المناطق يوم الثلاثاء المقبل .. طقسا وحركة رياح وبقاء درجات الحرارة على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق./

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