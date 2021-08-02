الانواء الجوية : طقسا متباينا بين الصحو والغائم بدرجات حرارة تقترب من 50 مئوية

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو والغائم جزئيا بدرجات حرارة تقترب من الخمسين مئوية .

وذكرت الهيئة في بيان :” ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة . وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الجبلية ، ولا تغير في درجات الحرارة . و في المنطقة الجنوبية ، سيكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم 30 مئوية والعظمى 47 مئوية ، وفي البصرة والمثنى والديوانية وذي قار تصل درجة الحرارة الى 49 مئوية “.

واضافت :” ان طقس المنطقة الوسطى ، الاربعاء ، سيكون غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الجبلية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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