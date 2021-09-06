الانواء الجوية : طقسا صحوا بدرجات حرارة بحدود 45 مئوية في عموم البلاد

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا ، بدرجات حرارة بحدود 45 مئوية في عموم مناطق البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان :” ان طقس يوم غد الثلاثاء في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاثنين ، 22 مئوية والعظمى 44 مئوية وفي البصرة وذي قار تصل درجة الحرارة العظمى الى 48 مئوية .

واضاف البيان :” ان طقس الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن . و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

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