الانواء الجوية تتوقع طقسا مشمسا بدرجات حرارة دون 45 بعدة درجات

الانواء الجوية تتوقع طقسا مشمسا بدرجات حرارة دون 45 بعدة درجات

المستقلة /-توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة دون 45 بعدة درجات .

وقالت في بيان ان : طقس البلاد سيكون يوم غد الاثنين صحوا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 42 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 19مئوية واعلاها في الناصرية 29 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 36 مئوية واعلاها في البصرة 45 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المنقبل .. طقسا وحركة رياح .. فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق.