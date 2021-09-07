الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 50 درجة مئوية

المستقلة/-توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 50 درجة مئوية في عدة محافظات.

وذكر بيان للهيئة ان ” طقس البلاد سيكون يوم غد الاربعاء صحوا، والرياح في المنطقة الوسطى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س، بمدى رؤية (6-8 )كم.وفي المنطقة الشمالية تكون حركتها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم وفي المنطقة الجنوبية تكون حركتها شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40 )كم/س، بمدى رؤية (5-7 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 23 مئوية والعظمى 43 مئوية .

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 21 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية 30 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل 38 مئوية واعلاها في البصرة 48 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل.. طقسا وحركة رياح مع انخفاض بعدة درجات للحرارة منطقة الجنوبية وعلى معدلاتها المسجلة في اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية.