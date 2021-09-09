الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 40 مئوية

المستقلة/-توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 40 مئوية في بعض المناطق .

وذكرت الهيئة في بيان :” ان طقس البلاد سيكون يوم غد الجمعة صحوا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 26 مئوية والعظمى 40 مئوية”.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك وديالى 21 مئوية واعلاها في ميسان 31 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 38 مئوية واعلاها في البصرة 43 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم السبت المقبل .. طقسا وحركة رياح مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة.

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