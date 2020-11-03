الانتخابات الامريكية .. ترامب لمناصريه “اقتربنا من لقاح فيروس كورونا”

المستقلة … وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى مقر لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا مؤكداً لمناصريه أنهم يؤدون عملاً جيداً.

وقال الرئيس الامريكي والمرشح للانتخابات الامريكية بأن حملته قد لاقت نجاحاً كبيراً فيما شدد على ضرورة التكاتف و الاتحاد لتحقيق نصراً عظيماً في تكساس.

ومع اشتداد المنافسة بين الرئيس الحالي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب و الديمقراطي جو بايدن، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة اصبحت قريبة من الحصول على لقاح فيروس كورونا.

فيما أكد أنه لن يلجأ الى الاغلاق الشامل مرى اخرى وانه سيعمل على تحسين الاقتصاد وتوفير المزيد من الفرص للامريكان.