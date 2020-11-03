الانتخابات الأمريكية … متى يتم الاعلان عن الرئيس الأمريكي الجديد؟

المستقلة … تشتد المنافسة بين قطبي الرئاسة الامريكية مرشحي الحزب الديمقراطي جو بايدن و مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

حيث يتوجه ملايين الأمريكيين اليوم الى مراكز الاقتراع للاداء بأصواتهم لاختيار الرئيس الذي سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية لاربعة سنوات مقبلة.

والسؤال الذي يطرح الان هو متى سيتم الاعلان عن نتائج الانتخابات؟

تبدأ مراكز الاقتراع بالإغلاق في الولايات المتحدة في الساعة 18:00 بالتوقيت الشرقي (23:00 بتوقيت غرينتش)، وتختلف أوقات إغلاق الاقتراع حسب الولاية، لكن من المهم أن نعرف أنه لن تبدأ النتائج في كل ولاية بالظهور حتى يتم إغلاق كل مراكز الاقتراع فيها.

كما أنه لن يتم تقديم أية نتائج أولية أو توقعات لنسبة التصويت حتى يتم إغلاق جميع مراكز الاقتراع في 9 ولايات، ويكون ذلك في الساعة 19:00 بالتوقيت الشرقي (00:00 بتوقيت غرينتش).

أقرب وقت يمكننا فيه التعرف على الرئيس المقبل سيكون في الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:00 بتوقيت غرينتش)