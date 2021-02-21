الانبار : النزاهة تضبط تزويرا بمعاملات تقاعدية وتوقف هدر 3 مليارات دينار

المستقلة /- ضبطت هيئة النزاهة حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملات تقاعدية في الأنبار، مُبيّنةً تمكُّنها من إيقاف هدرٍ بالمال العامّ بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة، ان الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة الذي انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة في الأنبار ودائرة البطاقة الوطنيَّة في الرمادي، تمكَّن من ضبط (32) معاملةً تقاعديَّةً مُزوَّرةً، وإيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بمبلغ (3,270,000,000) مليارات دينارٍ.

وأضافت إن : الفريق اكتشف، بعد جمع المعلومات وتدقيقها، أنَّ جميع هويَّات الأحوال المدنيَّة، العائدة لأصحاب (16) معاملةً تقاعديَّةً، مُزوَّرةٌ وغير صادرةٍ عن دائرة البطاقة الوطنيَّة، فضلاً عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحَّة الأنبار – شعبة اللجان الطبيَّة الخاصَّة، بــ (16) مُعاملةً تقاعديَّةً أخرى.