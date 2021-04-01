الاسدي : مجلس النواب صوت على زيادة رواتب الحشد ضمن قانون الموازنة

المستقلة /- كشف رئيس تجمع سند المنضوي في تحالف الفتح احمد الاسدي، عن تصويت مجلس النواب على زيادة رواتب منتسبي الحشد ضمن قانون الموازنة.

وقال الاسدي في تدوينة، تابعتها المستقلة اليوم الخميس، انه “تم بحمد الله التصويت على زيادة رواتب منتسبي الحشد لتكون ١٤١٥٠٠٠ مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً لكل منتسب، مبارك لشبابنا حصولهم على استحقاقهم وسنتابع إنصافهم في حصولهم على جميع حقوقهم”.

وختم الاسدي تدوينته بالقول: “الحشد في حدقات عيوننا”.