الاستخبارات : تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه في بغداد

المستقلة /- اعلنت وكالة الاستخبارات عن تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه والقاء القبض على خاطفهُ في بغداد.

وذكر بيان الاستخبارات تلقت المستقلة نسخة منه ” انه بعد ورود معلومات استخباراتية بحدوث جريمة اختطاف احد المواطنين في منطقة الديوان ببغداد ، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة خط سير العجلة المستخدمة بالخطف تم القاء القبض على المتهم منفذ عملية الاختطاف بعد ساعات من قيامه بالجرم وتحرير المختطف بعد نصب كمين محكم له بالمنطقة ، حيث تم تسليمه الى الجهات المختصة “.