الاردن نقص الكوادر الطبية في المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا ليس وليد اللحظة

المستقلة …تحدث أمين عام وزارة الصحة لمكافحة الأوبئة ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة مساء اليوم الجمعة، حول مستجدات الحالة الوبائية في الأردن وآخر الإجراءات المتبعة لمحاربة انتشار الفيروس بداخل الاردن.

وبحسب مصادر اعلامية اردنية محلية، الهياجنة أن مرضى كورونا بدأوا يثقلون غرف العناية الحثيثة، فيما أشار إلى أن نقص الكوادر الطبية في المستشفيات ليس وليد اللحظة وليس جديدا.

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فيما أكد الهياجنة على وصول أجهزة حديثة جهاز الإكموECMO للتنفس الصناعي وسيتم توزيعها قريبا، معتبرا أن نسبة نجاة المرضى بكورونا ممن هم على أجهزة التنفس الصناعي تتراوح ما بين 30-60%.