الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

المستقلة /- أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، عن مكرمة ملكية يتم التحضير لها، لتوزيعها على الأسر العفيفة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المفلح في حديثه لبرنامج “هنا الأردن” عبر إذاعة “جيش إف إم”، إن المكرمة تشابه في مضمونها القسائم الشرائية (البطاقات الممغنطة)، التي انتهت الوزارة من توزيعها على الأسر العفيفة، الأحد.

وأكد أن البطاقات الممغنطة وزعت ضمن أسس ومعايير وأولويات للفئات المستهدفة، مبينا أنه جرى منح أولوية لقائمة الانتظار بصندوق المعونة الوطنية، مبينا أنها شملت جميع المحافظات والبوادي والمخيمات وأن المستفيد العام الماضي من القسائم الشرائية، لا يستفيد منها العام الحالي.

ولفت المفلح إلى أن هذه المكرمة التي توزع على الأسر العفيفة مستمرة منذ عام 2005، حيث كان يوزع عليهم طرود غذائية، موضحا أنه وخلال عام 2012 تم استبدال الطرود الغذائية ببطاقات ممغنطة.

وكانت الوزارة قد أنهت الأحد، توزيع 30 ألف قسيمة شراء غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة، بقيمة 100 دينار، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني التاسع والخمسين.