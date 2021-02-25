الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مزارعين لبنانيين

المستقلة /- أفاد مصدر أمني لبناني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اطلق، النار تجاه مزارعين لبنانيين في خراج بلدة بليدا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأضاف المصدر الأمني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية في بيروت، أن الحادثة لم ينجم عنها أية إصابات بين المزارعين، مشيرا إلى حضور دورية من الجيش وقوات اليونيفيل إلى المكان فورا.

وأشار المصدر إلى تسجيل تحليق لطيران الاحتلال الحربي في أجواء منطقتَي النبطية واقليم التفاح على علو متوسط.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان، أن زورقا حربيا تابعا لجيش الاحتلال خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.