الاجتماع المشترك بين الجانبين العراقي والأمريكي بحضور مستشار الأمن القومي

المستقلة/ – شهد، اليوم الاربعاء، عقد اجتماع مشترك عراقي أمريكي حول جدولة الانسحاب الأمريكي بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “مستشار الأمن القومي، حضر اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك بين الجانبين العراقي والأمريكي، حول جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق، بمشاركة وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبدالأمير يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبدالأمير الشمري، ممثلين عن الجانب العراقي”.

وأضاف البيان أنه “حضر عن الجانب الأمريكي، السفير ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي في العراق وسوريا”.

ولفت الى أن “الاجتماع شهد التطرق الى استمرار التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، مع التأكيد على أن كل تحركات قوات التحالف هي بموافقة الجانب العراقي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات اخرى، وصولا الى الاتفاق النهائي بشأن إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق”.

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