الاتصالات تباشر تنصيب الكابلات الضوئية لمناطق الرصافة

المستقلة /- باشرت وزارة الاتصالات تنصيب الكابلات الضوئية لمناطق الرصافة، مؤكدة فرضها غرامات مالية بحق اي جهة تتسبب بأضرار لمسارات الكيبل الضوئي .

وقال مدير اتصالات الرصافة جاسم رحيم عبد الرضا في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “المديرية باشرت استكمال مشروع الكيبل الضوئي لبعض المحلات السكنية في جانب الرصافة التي لم تشهد اعمالا فنية مسبقا من قبل الهيئات الفنية بالوزارة اضافة الى شركتين مختصتين تابعتين للقطاع الخاص”، عادا الكيبل الضوئي “من المشاريع الستراتيجية المهمة التي ستنجز قريبا وستقدم خدمات جليلة للمواطنين”.

ونوه بان “المشروع وعقب ادخاله الى الخدمة، سيحدث نقلة نوعية في جودة خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين”، كاشفا عن “حفر مسارات للمشروع وكذلك نصب 20 (هاندهول) خاصة به والتي ستمر فيها الكابلات الضوئية امتدادا الى الكابينات الرئيسة والفرعية”، كاشفا عن ان “الخطة غطت جميع مناطق العاصمة بأعمالها الفنية والهندسية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاتصالات تباشر تنصيب الكابلات الضوئية لمناطق الرصافة

اخبار العراق

بعد قرار حلها.. تحالف عالمي يصنف مفوضية حقوق الانسان في العراق بدرجة (A)

اخر الاخبار

دراسة حديثة : التوت والتفاح والكمثرى أطعمة تحسن مستويات ضغط الدم

اخبار العراق

الكعبي : استكمال جميع الإجراءات في مشروع توأمة الجوازات والبطاقة الموحدة

اخبار العراق

السبت المقبل.. 9 دول اقليمية ودولية ستشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

اخر الاخبار

فيلم Don’t Breathe 2 يحقق إيرادات وصلت إلى 27 مليون دولار

اخر الاخبار

المغرب يعرب عن الاسف لقرار الجزائر بقطع العلاقات بين البلدين

اخر الاخبار

المغرب يعرب عن الاسف لقرار الجزائر بقطع العلاقات بين البلدين

اخبار العراق

حملة مجانية لمكافحة حفار سائق الذرة الصفراء في كربلاء

اخبار العراق

ذوو المحكومين من حماية عبير الخفاجي يطالبون بإعادة النظر في الأحكام

اخبار العراق

لا إجراءات قانونية بحق المسعفين والمخبرين في الحوادث المرورية

اخر الاخبار

إحساس مؤلم..!!

اخبار العراق

كربلاء تشدد على عدم الضغط من قبل بعض السياسيين ملف المرأة المتعففة

اخبار العراق

الخارجية الايرانية تؤكد ان طهران ستشارك بمؤتمر دول جوار العراق

اخبار العراق

النزاهة تحقق بوجود مُخالفاتٍ في عقد تجهيز سيَّاراتٍ لمُديريَّة مرور ميسان

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب ارتفاع في قيمة الدولار الامريكي

اخبار العراق

الموارد المائية : نعمل على وضع حلول عملية لمعالجة مشكلة شح المياه