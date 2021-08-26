الاتصالات تباشر تنصيب الكابلات الضوئية لمناطق الرصافة

المستقلة /- باشرت وزارة الاتصالات تنصيب الكابلات الضوئية لمناطق الرصافة، مؤكدة فرضها غرامات مالية بحق اي جهة تتسبب بأضرار لمسارات الكيبل الضوئي .

وقال مدير اتصالات الرصافة جاسم رحيم عبد الرضا في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “المديرية باشرت استكمال مشروع الكيبل الضوئي لبعض المحلات السكنية في جانب الرصافة التي لم تشهد اعمالا فنية مسبقا من قبل الهيئات الفنية بالوزارة اضافة الى شركتين مختصتين تابعتين للقطاع الخاص”، عادا الكيبل الضوئي “من المشاريع الستراتيجية المهمة التي ستنجز قريبا وستقدم خدمات جليلة للمواطنين”.

ونوه بان “المشروع وعقب ادخاله الى الخدمة، سيحدث نقلة نوعية في جودة خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين”، كاشفا عن “حفر مسارات للمشروع وكذلك نصب 20 (هاندهول) خاصة به والتي ستمر فيها الكابلات الضوئية امتدادا الى الكابينات الرئيسة والفرعية”، كاشفا عن ان “الخطة غطت جميع مناطق العاصمة بأعمالها الفنية والهندسية”.