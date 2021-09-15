الاتحاد الاوروبي: لا خيار سوى التحاور مع طالبان

المستقلة /- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء، إن التكتل ليس أمامه خيار سوى التحاور مع حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان، مشيرا الى أن بروكسل ستحاول التنسيق مع حكومات الدول الأعضاء لتنظيم وجود دبلوماسي في كابول.

وبحسب موقع محطة “يورو نيوز”، قال بوريل أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “الأزمة الأفغانية لم تنته بعد، وكي تكون لدينا أي فرصة للتأثير على الأحداث، لا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان”، لافتاً إلى ان التحاور لا يعني الاعتراف.

وقال، “ما شهدناه خلال 20 يوماً الماضية يعتبر مأساوياً بالنسبة للشعب في افغانستان”.