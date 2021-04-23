الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بخصوص معاقبة الأندية المتمردة

المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بشكل رسمي، عن عدم توقيع أية عقوبات على الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب تدشين دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 ناديا قاموا بتدشين بطولة السوبر ليج مؤخرا برئاسة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قبل أن يقرر 10 أندية الانسحاب بشكل مفاجئ.

وانتشرت أنباء في الصحف العالمية منذ منتصف الأسبوع الماضي، تفيد باحتمالية شطب ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنصيب باريس سان جيرمان بطلا للنسخة الحالية.

وأعلنت اللجنة التنفيذية داخل “يويفا” قرارها النهائي بشأن العقوبات، حيث أكد على أن مباراتي ريال مدريد ضد تشيلسي وباريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري الأبطال سيتم خوضهما بشكل طبيعي.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي، يواصلون الضغط منذ أمس الخميس، من أجل شطب ريال مدريد ويوفنتوس من بطولة دوري الأبطال لمدة موسم واحد كقرار تأديبي لما فعلوه لكن القرار محل دراسة.