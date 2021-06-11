الاتحاد الأردني يتعهد بحل أزمة الأندية

المستقلة/- عقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، اجتماعا مع رؤساء وممثلي أندية دوري المحترفين، لمناقشة طلباتهم في ظل التحديات التي برزت خلال المرحلة الماضية، إلى جانب استعراض الملفات التي تعنى بتطوير المنظومة في الفترة المقبلة.

واستمع الاتحاد لملاحظات الأندية وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب مقترحاتها للتخفيف من الأعباء المحيطة بها، ليؤكد الاتحاد التزامه بمساعدة الأندية على الخروج من الأزمة المالية وتعزيز الإيرادات.

وقدم نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، مروان جمعة، والأمين العام سمر نصار، بحضور عضو الهيئة التنفيذية لؤي عميش، عرضا لأبرز التحديات المالية والصحية واللوجيستية، التي فرضت صعوبات إضافية على منظومة كرة القدم الأردنية خلال جائحة كورونا، ما انعكس بشكل مباشر على انخفاض الإيرادات للاتحاد والأندية على حد سواء.

كما أوضح الاتحاد، أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة خلال المرحلة الماضية، إلا أنه حريص على تسديد كافة مستحقات الأندية وجوائز البطولات لغاية مسابقة كأس السوبر.

وأشار الاتحاد إلى أن خطة الاستدامة التي بدأ تطبيقها في الموسم الحالي 2021، ساهمت في خفض نفقات الأندية بنحو 2 مليون دينار، مقارنة بالعام الماضي 2020، الأمر الذي يعزز مساعي تقليص النفقات وتحديد أوجه الصرف الآمن، للتخلص من العجز في ميزانية الأندية بشكل تدريجي ومدروس.

في المقابل، استعرض الاتحاد أبرز المستجدات المتعلقة بتحصيل الذمم المستحقة على الراعي السابق لبطولات المحترفين، إلى جانب الصرف العاجل للدفعة الأولى للأندية من إيرادات البث للموسم الحالي لحظة وصولها من التلفزيون الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اقتطاع السلفة التي قدمها الاتحاد للأندية الشهر الماضي من هذه الدفعة، ودراسة إرجاء خصم رسوم التسجيل والغرامات المستحقة على الأندية أيضا من هذه الدفعة.

كما قدم الاتحاد عرضا لاستراتيجيته التسويقية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ملف البث الرقمي وعوائده المالية المتوقعة، مؤكدا في الوقت ذاته، استعداده لمساعدة الأندية في إيجاد مصادر تسويقية جديدة، والمساهمة بتوسيع آفاق تعزيز الإيرادات المالية لديهم.

وجرى خلال الاجتماع، عرض تفاصيل خطة عودة الجماهير إلى المدرجات، ابتداء من الشهر المقبل، وبنسبة (30%) من سعة الملعب وفقا للإجراءات الحكومية المتبعة، مع التأكيد على اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية فقط، تطبيقا للبروتوكول الصحي، للحفاظ على السلامة العامة.

كما ثبت الاتحاد الملاعب البيتية للأندية وفقا لما حددته منذ بداية الموسم، في الوقت الذي أكد فيه صعوبة رفع قيمة الدعم المقدم لبطولات الفئات العمرية، في ظل الضائقة المالية الصعبة.

يذكر أن اللقاء شهد حضور كافة أندية المحترفين، باستثناء نادي السلط الذي اعتذر مسبقا عن عدم التواجد في الاجتماع.