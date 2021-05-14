الإمارات.. آسيوي يستولى على 44 ألف درهم من شاب خليجي

الإمارات.. آسيوي يستولى على 44 ألف درهم من شاب خليجي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ احتال آسيوي في الإمارات على شاب خليجي، وسحب منه مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن ”المحتال قام بإيهام المجني عليه بأنه موظف في المصرف المركزي، وطلب منه بيانات حسابه لضرورة تحديثها“.

وأشارت إلى أنه ”تمكن من الحصول على بيانات الشاب وسحب مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي، وحوله إلى حسابه الشخصي وانتفع به من خلال شراء بعض المشتريات وتحويل جزء من المبلغ إلى أرقام هواتف أخرى“.

وأفادت الصحيفة، أن ”محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاب 44 ألف درهم تعويضا عن الضرر المادي الذي لحقه، وألزمته بالرسوم والمصروفات“.

وكانت محكمة الجزاء قضت بإدانة المتهم بالحبس ستة أشهر بتهمة الاستيلاء على أموال الشاب.