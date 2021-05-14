الإمارات.. آسيوي يستولى على 44 ألف درهم من شاب خليجي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ احتال آسيوي في الإمارات على شاب خليجي، وسحب منه مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن ”المحتال قام بإيهام المجني عليه بأنه موظف في المصرف المركزي، وطلب منه بيانات حسابه لضرورة تحديثها“.

وأشارت إلى أنه ”تمكن من الحصول على بيانات الشاب وسحب مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي، وحوله إلى حسابه الشخصي وانتفع به من خلال شراء بعض المشتريات وتحويل جزء من المبلغ إلى أرقام هواتف أخرى“.

وأفادت الصحيفة، أن ”محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاب 44 ألف درهم تعويضا عن الضرر المادي الذي لحقه، وألزمته بالرسوم والمصروفات“.

وكانت محكمة الجزاء قضت بإدانة المتهم بالحبس ستة أشهر بتهمة الاستيلاء على أموال الشاب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الكويت ..وفاة مواطن ووافد إثيوبي وإصابة 4 مصريين بحادثي سير

اخر الاخبار

النمسا تحظر “حزب الله” بجناحيه العسكري والسياسي لهذا السبب

اخر الاخبار

ماكرون يغرد باللغتين العربية والعبرية داعيا لوقف إطلاق النار والحوار بالقدس

اخر الاخبار

الإمارات.. آسيوي يستولى على 44 ألف درهم من شاب خليجي

رياضية

باريس يجهز عرضا جديدا من أجل راموس

اخر الاخبار

احتشاد أعداد كبيرة من الأردنينن قرب الحدود الإسرائيلية لدعم فلسطين

اخر الاخبار

الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية أردنية

اخر الاخبار

الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية أردنية

اخبار فلسطين

مسؤول عراقي يهاتف قادة فلسطينيين: الوعد الإلهي يقترب

اخر الاخبار

إسرائيل تتكبد خسائر بعشرات ملايين الدولارات جراء التصعيد

اخبار فلسطين

فوضى داخلية.. إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة

اخر الاخبار

القدس: نقطة اشتعال للصراع أو صورة عالم مصغّر للسلام ؟

اخبار السعودية

نجمة سعودية جديدة .. ريّانه تطلق أغنيتها الأولى

اخبار العراق

انطلاق حملة لمكافحة بساتين كربلاء من حشرة  الدوباس

اقتصادية

حقل الرميلة النفطي يفصح عن أدائه للعام 2020

رياضية

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

اخر الاخبار

عُمان تنهي حظر التجول الليلي بسبب فيروس كورونا