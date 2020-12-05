الأهلي المصري يتوج بالكأس ويحقق ثلاثية تاريخية

(المستقلة) توج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش، مساء السبت، بعد أيام من فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، ليحقق حامل لقب الدوري المصري ثلاثية تاريخية ونادرة.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1، حيث سجل محمود عبد المنعم “كهربا” هدف الأهلي في الدقيقة 65، فيما أحرز ناصر منسي هدف تعادل الطلائع في الدقيقة 90+2.

وانتصر الأهلي بركلات الترجيح (3-2)، ليحقق لقبه الـ37 في بطولة كأس مصر، معززا رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بها.

وبهذا حقق الأهلي ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد موسم 2005-2006.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية، يوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

فيما يشارك المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر خلال شهر فبراير/شباط المقبل.