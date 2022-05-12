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الأميرة “هيفاء آل سعود” مع ميسي ومواقع التواصل السعودية تضج بصورهما

المستقلة /- قامت مساعد الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية في وزارة السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود” يوم أمس الثلاثاء باستضافة نجم الكرة الأرجنتيني ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي “ليونيل ميسي”، وأصدقائه في مدينة جدة التاريخية.

ونشرت عبر حسابها في تويتر صورًا لهذا الاستقبال، وغردت قائلة:” استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية”، وأكدت الأميرة هيفاء ان هذه الجولة التي حملت التاريخ والفن، تركت انطباعًا مميزًا لدى اللاعبين، مضيفة: “جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة”، وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية مع هذه اللقاء وتم تداول الصور بشكل مكثف حتى تصدرت الترند

الجدير بالذكر ان أنّ وزير السياحة السعودي “أحمد الخطيب”، كان قد أعلن يوم الاثنين الموافق 9 مايو عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن مفاجأة مفادها أنّ نجم ال “ليونيل ميسي” أصبح سفيرًا للسياحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا ان هذه ليست زيارة النجم الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، وأضاف: “يسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية”، وتسبب هذا الخبر بردود فعل مبتهجة لدى السعوديين.

وكان اللاعب ميسي قد زار السعودية في عام 2011، عندما أقيمت مباراة ودية بين منتخب الأرجنتين ونظيره السعودي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، كما تواجدفي الرياض في عام 2019 عندما لعب منتخب “التانجو” بطولة سوبر كلاسيكو التي نظمتها هيئة الترفيه ونال البطولة رفاق ميسي أمام المنتخب البرازيلي.

وفي عام 2020 تواجد ميسي في مدينة جدة أثناء المباراة التي جمعت بين فريق برشلونة أمام أتلتيكو مدريد خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت بتأهل أتلتيكو مدريد إلى المبارة النهائية لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

 

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