الأمير الوليد بن طلال يمازح ممرضة سعودية أعطته لقاح كورونا.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أظهر مقطع فيديو انتشر يوم أمس السبت، تلقي الأمير السعودي الوليد بن طلال، جرعة من لقاح فيروس كورونا بأحد المراكز الصحية.

وظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يمازح الممرضة ويخاطبها: ”أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة“.

وعندما انتهت الممرضة، قال لها الأمير الوليد بن طلال ممازحا: ”أحسن إبرة في العالم.. غير معقول، هالإبرة ولا بلاش.. معقول أعطيتني الإبرة، هاتي واحدة تانية طيب“.

تشرفت بإعطاء صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال جرعته من لقاح كورونا .. جعلها الله له حصناً وعافية 🤍🤍🤍🤍🤍 @Alwaleed_Talal pic.twitter.com/97ORIVeFbY — Shreefa .. ♋️ (@shreefah50) April 17, 2021

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، خاصة عبر ”تويتر“ المنصة الأكثر استخداما في الخليج العربي، حيث يظهر مقطع الفيديو الأمير السعودي وهو يمازح الممرضة التي أعطته اللقاح، وتفاعل الممرضة معه والدعاء له والثناء قائلة له ”الله يسلمك الله يرضى عليك“.

وقالت صاحبة حساب على تويتر تدعى شريفة، وتعرف نفسها بأنها ”أخصائية مختبرات طبية مدربة إسعافات أولية“، إنها هي من أعطت جرعة اللقاح للأمير الوليد.

وغردت على صفحتها بويتر: ”تشرفت بإعطاء صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال جرعته من لقاح كورونا.. جعلها الله له حصنا وعافية“.

وردت والدتها في تغريدة بتويتر: ”الله يوفقك يا بنيتي افتخر فيك وعقبال ما أشوفك في أعلى المراتب ويحقق ربي أمانيك وعقبال الوظيفة الرسمية يارب.”

🎥 – سمو الأمير الوليد بن طلال يتلقى لقاح فيروس كورونا 💉 pic.twitter.com/5TUikzfmv5 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) April 17, 2021

وعلق محمد بن عبدالعزيز العسكر: ”ماشاء الله تبارك الرحمن الله يوفقك تستاهلي إشادة سمو الأمير والشيء من معدنه لا يستغرب والدتك الكريمة أم عبدالله مثال للالتزام المهني في العمل والخلق الرفيع وحسن القيادة.. وفقك الله لما يحب ويرضى ..“