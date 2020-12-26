الألبوم الجديد لتامر حسني يتصدر تريند يوتيوب فى الوطن العربى

المستقلة/ منى شعلان/ وجه النجم تامر حسنى، رسالة لجمهوره عقب تصدره تريند تويتر ويوتيوب فى مصر ، كما روج للأغنية الرئيسية لألبومه وهي “خليك فولازي”، وشوق جمهوره لمفاجأة من العيار العنيف على حد وصفه.

وكتب تامر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “فى نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذى، أحب أقول حاجه مهمة، الحمد لله.. انى أظهر فى الساعات الأولى من إصدار أغنيتين فقط تريند 1 فى تويتر بـ25 ألف تويته وتصدر يوتيوب تريند فى مصر برقم 1 و كل الوطن العربى، وأحقق على يوتيوب عالمياً المركز الـ 19 بعد النجمة العالمية جينفر لوبيز، أحب أقول شيء مهم يمس كل إنسان طموح بشكل عام، استخدم كل طاقتك لتطويرك واتعب ومتقلقش من العُمر، تقدر فى وقت قليل تنجح أكتر حسب انت استهلكت وقتك ازاى، يعنى باللى اجتهد أكتر، والنتيجة قدامكم والحمد لله”.

وتابع : “انتظروا كليب فولاذى خلال أيام ان شاء الله وهيكون مزج بين ألبومى وفيلمى القادم (مش أنا) وانتظروا أيضاً مفاجأة فى الفلانتين وانتظروا مفاجأة تالتة من العيار العنيف فى الفترة القادمة”.

واختتم : “أخيراً بشكر كل صناع ألبوم خليك فولاذى، بجد عيشنا مع بعض رحلة مشرفة كلها نجاح ومواكبة لكل جيل بنعبر عنه، شكراً لكل الجماهير العظيمة، شكراً لمتابعينى الغاليين حبايب قلبى”.

وكان النجم النجم تامر حسنى، طرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومه الجديد “خليك فولاذى”، الأغنية الأول هى “طمعتينى” من كلمات وألحان بلال سرور، والأغنية الثانية “قد الفراق” من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام زكى.