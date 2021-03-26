“الأكثر تألقا”.. جينيفر لوبيز تتصدر استطلاعا حول حسناوات تجاوزن الـ40 عاماً

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز ، استطلاع جديد للرأى أجرته عيادة تجميل بريطانية لأكثر المشاهير، الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، تألقا وروعة.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، كشف الاستطلاع أن النجمة جينيفر لوبيز البالغة 51 عاما، تصدرت قائمة مشاهير العالم، الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة جمالا، متفوقة على الممثلة جينيفر أنيستون 52 عاما، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 40 عاما، والعارضة ونجمة المجتمع فيكتوريا بيكهام، التي تبلغ من العمر 46 عامًا.

ووجد الاستطلاع أن نحو 38% من النساء البريطانيات قلن إنهن سيكنّ أكثر سعادة إذا صرن مثل جينفر لوبيز عندما يكبرن.

وتضمنت القائمة أيضا، النجم العالمي براد بيت 57 عاما، وعارضة الأزياء ناعومي كامبل 50 عاما، وتوم كروز 58 عاما، كما ذكرت القائمة كيت موس 47 عاما والكاتبة نايجيلا لاوسون 61 عاما.

ووجد الاستطلاع أن معظم النساء يبدأن في التفكير في العلاجات التجميلية مثل البوتوكس والحشو والتقشير الكيميائي بحلول سن الـ33.

وقالت هانا راسل، الرئيس التنفيذي ومؤسس Glowday: “إنه لأمر رائع أن نرى أن البحث يظهر أن وصمة العار حول هذه العلاجات تتضاءل، مع ما يقرب من ثلث النساء يعتقدن أن وصمة العار قديمة الطراز وعفا عليها الزمن”.

وتابعت: “ومع ذلك، من المهم جدًا أنه إذا كانت النساء تبحث عن علاجات الفيلر والعلاجات المضادة للشيخوخة، فإنهن يفهمن أنها إجراءات طبية وليست علاجات تجميل”.

وقالت نحو 70% منهن إن مشاهدة ملامحهن من خلال مكالمات الفيديو خلال العام الماضي، جعلتهن يفكرن في الحصول على علاج مضاد للشيخوخة.