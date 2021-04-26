الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة جديدة تضرب البلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الظواهر الجوية بداية من اليوم الاثنين و حتى السبت المقبل 1 مايو حيث تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء تصل الى 41 درجة على جنوب البلاد.

وبداية من طقس اليوم كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، اليوم الاثنين حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بعدما سجلت درجة الحرارة الفعليه علي القاهرة أمس 37 درجة، ليعود الطقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلي نرصد خرطية الظواهر الجوية على البلاد حتى السبت المقبل 1 مايو :

* الاثنين :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

* الثلاثاء :

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

* الأربعاء 28 أبريل:

اعتبارا من الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28 : 31، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 27

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

* الخميس :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

* الجمعة :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

* السبت 1 مايو :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثتين :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 29 للعظمى والصغرى 15

السواحل الشمالية: 22 للعظمى والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد: 30 للعظمى والصغرى 21

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، علنت أن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية أمس الأحد ، حيث كان الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وشهدت البلاد هبوب الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، صاحب ذلك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.