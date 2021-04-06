الأرصاد المصرية تحذر من طقس 72 ساعة المقبلة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 4 لـ 6 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الانخفاض في درجات الحرارة، يستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث تكون حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة التي تقدر بنحو 72 ساعة، من الجمعة وحتى الأحد، معتدل على كافة الأنحاء يصاحبه نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 22، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.