الأرصاد المصرية تحذر من طقس غد: الحرارة 44 والرطوبة تصل لـ 90

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الطقس غدا الاثنين، يصاحب ذلك نشاط للرياح على عدة مناطق مختلفة بالبلاد بالإضافة لتأثر الطقس بارتفاع نسب الرطوبة في الجو والتي تكون في أعلى معدلاتها على مناطق السواحل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا يظل شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية

ويكون الطقس غدا ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و26 للصغرى، شمال الصعيد 40 للعظمى و 23 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى و26 للصغرى.

وتكون نسب الرطوبة المؤثرة في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى و30 للصغرى، شمال الصعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغرى.

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