الأرصاد الجوية فى مصر تحذر المواطنين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال أجواء الطقس غدا، على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على عدة مناطق مختلفة بالبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، السبت، يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، نهارا.

بينما يكون الطقس غدا، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و26 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى و 23 للصغرى، جنوب الصعيد 42 للعظمى و25 للصغرى.

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