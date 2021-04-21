 الأردن ..المحكمة تصدر قرار جديد فى قضية مستشفى السلط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت محكمة صُلح جزاء عمَّان، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا بشأن الموقوفين في قضية مستشفى السلط الحكومي.

وكرست المحكمة، اليوم، جلستها الأسبوعية؛ للنَّظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من المستشفى الحكومي، والذي أسفر عن وفاة 7 مواطنين أردنيين، بحسب وكالة “عمون” الأردنية.

وقررت المحكمة، الإفراج عن آخر 4 موقوفين على ذمة القضية، التي يحاكم فيها 13 شخصًا.

وجاء قرار المحكمة، بعد استماعها في جلستها الثَّامنة، اليوم، إلى شاهدي نيابة عامة من بينهم شاهد في مديرية الدِّفاع المدني.

وخلال الجلسة، وجه وكلاء الدِّفاع عن المتهمين والبالغ عددهم 13 وكيلًا أسئلتهم للشاهدَين، فيما حضر 4 متهمين موقوفين على ذمَّة القضية جلسة المحكمة من مركز الإصلاح والتَّأهيل وفق نظام الدائرة التلفزيونية عن بُعد.

وأمرت المحكمة بالإفراج عنهم على ذمة القضية بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية والبالغة 30 يومًا، وبذلك تكون المحكمة أفرجت عن المتهمين جميعًا والذين تم توقيفهم على ذمة القضية.

يذكر أن 7 مصابين بفيروس كورونا كانوا قد توفوا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عمان، السبت الماضي بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في المملكة التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعةٍ أدّت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وتوقيف عدة أشخاص بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.