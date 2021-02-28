الأردن… إقرار الموازنة العامة لـ2021 بعد مناقشتها

المستقلة/-أحمد عبدالله / أقر مجلس الأعيان الأردني، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، الموازنة العامة لسنة 2021.

وأفاد موقع عمون إنه تم إقرار الموازنة بالأغلبية، بعد أن تم مناقشتها.

وقد نوقشت الموازنة من خلال لجنة المالية، التي استمعت إلى رد الحكومة على ملاحظاتها.

وتمت الموافقة أيضا على مشرواع قانون موازنة الوحدات الحكومية بالأغلبية.

وشهد الأردن اليوم موافقة الملك عبد الله الثاني، على استقالة وزيري العدل والداخلية من منصبيهما، وتكليف وزراء الإدارة المحلية والشؤون القانونية بأعمال وزارتي الداخلية والعدل.