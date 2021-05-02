اكتشاف طفرات فايروسية «تلغي» مفعول المناعة

المستقلة /- أعلن مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكَّلتها الحكومة الهندية، اكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فايروس كورونا «يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية» وتتطلب مزيداً من الدراسة

وقال المستشارون إنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات، ولا يوجد سبب حالياً للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة

ويدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية «مثيرة للقلق» كما فعلت إزاء سلالات متحورة أخرى تم رصدها أول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا

لكن المنظمة قالت، الثلاثاء الماضي، إن تتبع تسلسل جينوم سلالة (بي.1. 617) يشير إلى معدل نمو أعلى من السلالات الأخرى في الهند

واكتشفت لجنة المستشارين المزيد من الطفرات لفايروس كورونا، وتعتقد أن الأمر يتطلب تتبعاً عن كثب

وقال رئيس اللجنة وعالم الفايروسات الهندي البارز شاهد جميل: «نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية»

ولم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة الهندية أم في غيرها

وأضاف: «ما لم تقم بزرع هذه الفايروسات وفحصها في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك. في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديداً حتى نضعها نصب أعيننا»

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