اعتراض أردني على قرار الآسيوي بخصوص التصفيات المزدوجة

المستقلة/- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانا رسميا اليوم الجمعة، استغرب فيه قرار الاتحاد الآسيوي بإسناد استضافة مباريات المجموعة الثانية للتصفيات القارية المزدوجة إلى الكويت.

وتحتضن الكويت ما تبقى من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانب الأردن والكويت كلا من أستراليا ونيبال والصين تايبيه.

وجاء في البيان: “استقبل الاتحاد الأردني لكرة القدم باستغراب شديد، قرار الاتحاد الآسيوي والمتضمن إقامة المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، بنظام التجمع، في حزيران القادم بدولة الكويت الشقيقة، مع تغيير جدول اللقاءات، خلافا لما تم إعلانه سابقا”.

وأضاف البيان: “يتمسك الاتحاد بحقوقه كافة، وسيتقدم باعتراض رسمي على القرار، لما وجد فيه من تأثير سلبي على مسيرة منتخب النشامى ضمن التصفيات المشتركة، سواء بتغيير جدول المباريات، أو بإمكانية تعريض سلامة اللاعبين للخطر، مع خوض اللقاءات وسط أجواء شديدة الحرارة”.

وختم البيان: “وإذ يشدد الاتحاد على عمق العلاقات الوثيقة التي تربطه بنظيره الكويتي، والمساعي المشتركة للارتقاء بكرة القدم في المنطقة، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته، المضي قدما ضمن القنوات الرسمية، للاعتراض على قرار الاتحاد الآسيوي والسعي الجاد بالدفاع عن حق المنتخب الوطني لكرة القدم، بخوض التصفيات المشتركة وسط أجواء تحقق العدالة للجميع”.

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