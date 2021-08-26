اسطنبول تستضيف مراسيم اعلان الفائزين بجوائز الافضل في اوربا

المستقلة /- يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الخميس، الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا ، وذلك على هامش إقامة مراسم قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2020، والتي ستقام في مركز مؤتمرات حليش في مدينة إسطنبول بتركيا.

وينافس على جائزة أفضل لاعب في عام 2021، الثلاثاي :كيفين دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي)، نجولو كانتي (فرنسا – تشيلسي)، جورجينيو (إيطاليا – تشيلسي).

فيما سينافس على جائزة أفضل لاعبة الثلاثي : جينيفر هيرموسو (برشلونة – إسبانيا) – ليكي ميرتينز (برشلونة – هولندا) – أليكسيا بوتياس (برشلونة – إسبانيا).

أما في جائزة أفضل مدير فني فيتنافس الثلاثي: بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي بطل الدري الإنجليزي ووصيف دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، الألمانى توماس توخيل مدرب تشيلسي المتوج بدوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة، الإيطالي روبرتو مانشيني الفائز ببطولة كأس أمم أورويا يورو 2020 مع منتخب بلاده الأزوري.

أما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب لفريق السيدات، فيتنافس الثلاثي: بيتر جيراردسون (السويد – مدرب منتخب السويد للسيدات)، إيما هايس (إنجلترا – مدربة نادي تشيلسي للسيدات)، و لويس كورتيس مدرب فريق برشلونة للسيدات.

وسيتم أيضا في حفل جوائز الأفضل، اختيار أفضل حارس وحارسة في أوروبا، بالإضافة إلى أفضل مدافع ولاعب وسط ومهاجم، واختيار التشكيل المثالي لعام 2021.