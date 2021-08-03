استمرار انخفاض اسعار النفط بسبب المخاوف من قيود كورونا

المستقلة /- عكست أسعار النفط الخام مسارها بعد ارتدادها في وقت مبكر يوم الثلاثاء، حيث أثارت المخاوف من قيود فيروس كورونا إلى جانب تباطؤ نشاط المصانع في الأسواق الرئيسية على المعنويات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 72.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.17 بالمئة إلى 71.14 دولاراً للبرميل.

وانخفض كلا السوقين بأكثر من 3٪ يوم الاثنين.

استمر النشاط الاقتصادي الصيني في التراجع في يوليو وهو المرة الأولى منذ أكثر من عام، وتباطأ نشاط التصنيع أيضًا في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي.

ومما أثر أيضا على الأسعار، وجد أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو تموز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020.