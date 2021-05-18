استمرار ارتفاع اسعار النفط اليوم الثلاثاء

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها عن اليوم السابق، حيث طغى التفاؤل على إعادة فتح اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا على المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 وموجة جديدة من القيود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا ، أو 0.33٪ ، إلى 69.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، في حين صعد غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا ، أو 0.35٪ ، عند 66.50 دولارًا للبرميل، وارتفع كلا العقدين بأكثر من 1٪ يوم الاثنين.

وأعيد فتح الاقتصاد البريطاني ، مما منح 65 مليون شخص قدرًا من الحرية بعد إغلاق COVID-19 لمدة أربعة أشهر، ومع تسارع معدلات التطعيم ، خففت فرنسا وإسبانيا القيود ، وفتحت البرتغال وهولندا السفر، كذلك في الولايات المتحدة ، لم تعد ولاية نيويورك بحاجة إلى أقنعة في معظم الأماكن العامة.

في المقابل ، أبلغت سنغافورة عن أكبر عدد من الإصابات المحلية منذ أشهر ، وشهدت تايوان ارتفاعًا في الحالات ، وأعاد البلدان إجراءات الإغلاق.

وأظهرت بيانات أولية أن الهند، ثاني أكثر الدول تضررا من الوباء ، تراجعت المبيعات المحلية للبنزين والديزل من قبل مصافي التكرير الحكومية بمقدار الخمس في النصف الأول من مايو مقارنة بالشهر السابق ، حيث أثرت عمليات الإغلاق الوبائي على الأنشطة الصناعية والاستهلاك.

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