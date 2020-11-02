استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولارمقابل الدينار العراقي والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية ليوم الأثنين 2 تشرين الثاني 2020 بحسب ما تم رصده من قبل مختصين بالشأن الاقتصادي .

وشهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي استقرارا نسبيا خلال الصباح الباكر ليوم الاثنين .

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 125,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو ⬅️ 116,37 دولار

الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 129,04 دولار

الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 836,55 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1884,51$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 36,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 34,40 دولار