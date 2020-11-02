استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولارمقابل الدينار العراقي والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية ليوم الأثنين 2 تشرين الثاني 2020 بحسب ما تم رصده من قبل مختصين بالشأن الاقتصادي .
وشهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي استقرارا نسبيا خلال الصباح الباكر ليوم الاثنين .
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 125,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 124,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو ⬅️ 116,37 دولار
الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 129,04 دولار
الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 836,55 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1884,51$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 36,60 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 34,40 دولار
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