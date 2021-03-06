استقبال حافل للبابا فرنسيس بالحمام الأبيض في النجف.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ التقى البابا فرنسيس، اليوم السبت، المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة الحبر الأعظم التاريخية إلى العراق.

وتوقفت سيارة البابا المصفحة، في شارع الرسول قرب مرقد الإمام علي في مدينة النجف، ثم ترجل البابا منها وسار على قدميه لعشرات الأمتار باتجاه منزل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في طريق ضيق لا يتسع عرضه لدخول سيارة واحدة.

وكان في استقبال البابا مجموعة من العراقيين يرتدون ملابس تقليدية، وتم إطلاق بعض الحمامات البيضاء لدى ترجله من السيارة كعلامة للسلام.