استدعاء محمد قاسم لقائمة منتخب العراق

(المستقلة) وجّه السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، الدعوة إلى محمد قاسم، لاعب فريق الشرطة، للانضمام لقائمة المنتخب في مباراتي الأردن وأوزبكستان، خلال معسكره المقبل في الإمارات.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني في 12 من الشهر الحالي، ثم يواجه أوزبكستان يوم 17، وذلك تحضيرا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

وتأتي دعوة اللاعب محمد قاسم ليكون بديلا للاعب شريف عبد الكاظم، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه القوة الجوية أمام فريق الصناعات الكهربائية مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

وسيبدأ المنتخب العراقي تدريباته (الجمعة) على ملعب الشعب الدولي في التجمع الول من نوعه لـ”أسود الرافدين” بعد جائحة كورونا، قبل السفر إلى الإمارات الإثنين المقبل.