استخبارات وأمن كركوك تعتقل 3 نساء منتميات إلى تنظيم داعش

المستقلة/- تمكنت استخبارات وأمن محافظة كركوك، من اعتقال ثلاث نساء منتميات إلى تنظيم داعش، يتركز عملهن باستلام حوالات مالية بمبالغ كبيرة وايصالها لعوائل التنظيم.

وذكرت استخبارات المحافظة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، انه “على وفق معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على ثلاث نساء منتميات إلى عصابات داعش الإرهابية في مركز محافظة كركوك”.

واضاف البيان ان “النساء يَقمن باستلام حوالات مالية بمبالغ كبيرة  وإيصالها إلى عائلات عصابات داعش الإرهابية عن طريق مكتب صيرفة داخل كركوك، إضافة إلى قيامهن بتزويد العصابات الإرهابية بمعلومات عن مواقع الأجهزة الأمنية”.

واشار البيان الى ان “المتهمات الثلاث، صدر بحقهن مذكرات قبض على وفق أحكام المادة (١/٤)إرهاب، واعتقلن وبالتنسيق مع قوة الاقتحام التابعة لمكتب قائد شرطة كركوك”.

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