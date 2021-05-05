“ارجوكم ادعولها”.. نجل الفنانة نادية العراقية يكشف تطورات حالة والدته الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ كشف أدهم نجل الفنانة نادية العراقية، آخر تطورات حالتها الصحية بعد نقلها إلى المستشفى عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نجلها أدهم، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً: ” أنا مش عارف أرد على حد خالص، لأني في كابوس.. الحمد لله أبويا وأخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقره.. بس للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا، فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبه الأكسجين لـ50% أو 60% محتاجة دعواتكم جدا! .. أرجوكم ادعولها!”.

وكانت ابنة الفنانة العراقية ، قد كتبت عبر حساب الفنانة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة:”انا مي ..ماما في العناية المركزة حالتها حرجة و صعبة جدا من يومين ارجوكم ادعولها بالشفاء بحق الايام المفترجة دي انا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة .. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه”.

وكان الفنانة نادية العراقية، قد أعلنت عن خضوعها للعزل المنزلى، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد إيجابية مسحة الفيروس.

وكتبت العراقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة:” هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد..مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسره زي ميكون عامله حادثه واتكسرت.

وأضافت :” اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير”.

وكانت الفنانة نادية العراقية قد أجرت خلال الفترة الماضية إلى عملية جراحية عاجلة للمرة الرابعة بعد تعرضها لنزيف حاد في العين اليمنى، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت “العراقية”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: “نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفه ادعوا لي.. لا حول ولا قوه إلا بالله”.

فى سياق آخر تخوض الفنانة نادية العراقية ، الماراثون الرمضاني ، من خلال مسلسل “أحسن أب” للفنان علي ربيع، ويعرض على شاشة “الحياة”.

مسلسل “أحسن أب”، عمل كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول مختار يحاول السرقة طوال الوقت لجني المال والتخلص من والده البخيل، لذلك يلتحق بمسابقة “أحسن أب”، ولكنه يقع في الكثير من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي وهالة فاخر وإيمان السيد وهاجر أحمد وعماد رشاد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.