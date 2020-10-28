ارتفاع مفاجئ بسعر الدولار مقابل الليرة التركية

المستقلة … قد تكون الفترة الحالية هي الأصعب على الاطلاق لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي، إذ بدأت الليرة تتهاوى بشكل مفاجئ وغير متوقع أمام الدولار الأمريكي.

الارتفاع المفاجئ للدولار امام الليرة التركية لم يكن متوقعا حيث خسرت الليرة التركية ما نسبته 2% خلال اليومين الماضيين فقط.

اقرأ أيضاً: اسباب انخفاض وهبوط سعر الليرة التركية مقابل الدولار

يعتبر هذا الارتفاع هو الاقوى للدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اذ سجل لغاية الان 827 ليرة تركية مقابل مئة دولار امريكي.

ومن المتوقع ان يستمر الدولار بتحقيق المزيد من الارتفاع أمام الليرة التركية ليسجل معدلات غير متوقعة بسعر الصرف وهو ما يجعل الليرة التركية في اسوء فتراتها.

يذكر أن انخفاض الليرة التركية كان قد بدأ يهوى أمام الدولار بعد ان أعلنت أنقرة بدأ اختباراتها لمنظومة أس 400 الروسية وهو ما جعل الولايات المتحدة بتهديد تركيا بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية عليها.