ارتفاع مؤشرات البورصات العربية بنهاية تعاملات الأحد

المستقلة/أمل نبيل /.. أغلقت معظم البورصات العربية ،مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي.

واستبعد خبراء سوق المال أن يكون لفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة تأثير سلبي على البورصات العربية والعالمية.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس السبت، فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا التي تمتلك 20 مقعداً في المجمع الإنتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعداً في مقابل 213 مقعداً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

الامارات

تباين أداء مؤشرات بورصات الامارات في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد،وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.98 %، إلى مستوى 2181.65 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 94.15 مليون سهم، بقيمة قدرها 95.93 مليون درهم من خلال تنفيذ 1.85 ألف صفقة.

بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.25 %، إلى مستوى 4706.16 نقطة، عبر تداول 80.17 مليون سهم، بقيمة 323.42 مليون درهم.

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي،وصعد مؤشر السوق الأول 0.54%، وارتفع العام 0.47%، كما زاد رئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.29% و0.25% على التوالي.

وارتفعت التداولات الى 33.72 مليون دينار، وبلغت الكميات 127.81 مليون سهم.

عمان

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.04 %، ليغلق عند مستوى 3552.15 نقطة .

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 2.43 مليون سهم، وارتفعت قيمة التداولات إلى 420.36 ألف ريال.