ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 73 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

المستقلة /-ارتفعت أسعار خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، مسجلاً اعلى من 73 دولار امريكي.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 1.01 دولاراً وبنسبة تغيير بلغت 1.39% ليصل الى 73.45 دولاراً، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعاً أيضاً بمقدار 0.52 دولاراً أو ما يعادل 0.79% ليصل الى 66.14 دولاراً.

وسجل البصرة الخفيف أعلى الاسعار في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 73.35 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.61 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 71.65 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري، والكويت الكويتي الى 72.90 دولارامريكي.

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ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 73 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

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