ارتفاع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 شهراً عند 1.75 بالمائة.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه لا ينوى رفع معدل الفائدة قبل عام 2023، كما أنه لا يعتزم تقليص وتيرة شراء الأصول في أي وقت قريب.

و ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.1926 دولار، كما بنسبة 0.1 بالمائة مقابل الين الياباني ليسجل 109.01 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.3936 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة إلى 0.9273 فرنك.

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