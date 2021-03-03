 ارتفاع الإصابة بالسلالة البريطانية من كورونا إلى 5 حالات فى تونس 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد مدير معهد “باستور” وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير، ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة البريطانية إلى 5 حالات موزعة على ولايات تونس الكبرى والقصرين وبنزرت.

وقال: “يتم حاليا التأكد من حالات أخرى باعتماد تقنية التقطيع الجيني”.

وأضاف: “توجد خصوصيات لانتشار السلالة البريطانية.. في المقابل هناك تراجع في عدد الاصابات بالفيروس عموما، وأن الوضع يتسم بالاستقرار”.

وتابع: “ظهور السلالة البريطانية كان متوقعا خاصة وأن حدودنا مفتوحة”، داعيا إلى “ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والتقصي والدراسات فيما يخص حاملي السلالة البريطانية”.

وأشار إلى أن “الاصابات بالسلالة البريطانية كلها محلية بينها عائلة كانت في اتصال مع شخص قادم من الخارج، وعلى إثر تواصلهم معه ظهرت السلالة”.

وشدد الوزير على “ضرورة أخذ المزيد من الاحتياط، وأنه من بين حوالي 200 عينة ايجابية تم العثور على 3 أو 4 حالات بريطانية، وهذا في معهد باستور فقط”، مشيرا إلى أن “عدد الإصابات بالسلالة البريطانية قابل للارتفاع”.

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