ارتفاع الإصابات.. الإمارات تسجل 2613 حالة كورونا و12 وفاة جديدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بواقع 12 حالة فواة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة منذ بدء تفشي إلى 1322 حالة.

كذلك سجلت وزارة الصحة 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 410849 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت الوزراة إن 1587 شخصا تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، وبذلك يكون مجموع المتعافين 392792 حالة.

وأجرت السلطات الصحية في الإمارات 234763 فحصا خلال الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

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