ارتفاع اسعار النفط ليقترب من الـ84 دولاراً للبرميل الواحد

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها على مدى عدة أسابيع حيث لا تظهر أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصادات الرئيسية أي مؤشر على التراجع وسط قيود على المعروض من كبار المنتجين.

وبحلول الساعة 05:08 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.32 دولار، أو 1.61٪ ، إلى 83.71 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع بنحو 4٪ الأسبوع الماضي. وصعد النفط الأمريكي 1.59 دولار أو 2 بالمئة إلى 80.94 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2014. وصعد الخام الأمريكي 4.6 بالمئة حتى يوم الجمعة.

ارتفعت الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تم تلقيحهم من عمليات الإغلاق، مما يدعم انتعاش النشاط الاقتصادي، مع تقدم خام برنت لمدة خمسة أسابيع والخام الأمريكي لمدة سبعة أسابيع.

كما ارتفعت أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، مما دفع أسواق النفط الخام إلى الارتفاع.

في الهند، تعاني بعض الولايات من انقطاع التيار الكهربائي والمزيد من انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الفحم، بينما في الصين ، أمرت الحكومة عمال المناجم بزيادة إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار الكهرباء.

تثير أزمة الطاقة التي تجتاح العالم احتمالية أن يأتي شتاء صعب مع زيادة الطلب على التدفئة.

تستفيد شركات الحفر في الولايات المتحدة من الزيادة في الأسعار وأضافت خمسة آبار نفطية جديدة الأسبوع الماضي، وهي الزيادة الأسبوعية الخامسة على التوالي في منصات النفط والغاز.

قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم معًا أوبك + ، الأسبوع الماضي الحفاظ على زيادة مطردة وتدريجية في الإنتاج.

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