ارتفاع أم انخفاض ؟هكذا افتتح سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح

المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار وبعض العملات، فضلا عن المعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (5 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 117,40 دولار

الأسترليني : 100 باوند 129,70 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 848,10 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1910,10,$

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 40,62 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,55 دولار

اقرأ المزيد
الاخبار

العراق … تعرف على اسعار صرف الدولار والمعادن في الاسواق المحلية

اقتصادية

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

الاخبار

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين

اخر الاخبار

ارتفاع “مفاجئ ” بـ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاحد

اخر الاخبار

ارتفاع “مفاجئ ” بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء

الاخبار

اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس

التعليقات مغلقة.