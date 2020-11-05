ارتفاع أم انخفاض ؟هكذا افتتح سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح
المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار وبعض العملات، فضلا عن المعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (5 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 125,500
سعر شراء الدولار 124,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 117,40 دولار
الأسترليني : 100 باوند 129,70 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 848,10 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1910,10,$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 40,62 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,55 دولار
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