ارتفاع أم انخفاض ؟هكذا افتتح سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح

المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار وبعض العملات، فضلا عن المعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (5 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 117,40 دولار

الأسترليني : 100 باوند 129,70 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 848,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1910,10,$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 40,62 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,55 دولار